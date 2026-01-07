Волонтеры завершили поиски 72-летней рязанки

Волонтеры завершили поиски 72-летней Анашиной (Боровкиной) Татьяны Кузьмичны. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт». Пропавшую искали с 5 января. Женщина найдена, жива. Напомним, в день исчезновения она была в сине-зеленой куртке, прозрачных тапочках на босую ногу.