Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 07
Чтв, 08
Птн, 09
-3°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.51 / 81.07 07/01 08:00
Нал. EUR 93.03 / 95.00 07/01 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
56 минут назад
130
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
1 488
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
678
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
1 038
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Владимир Путин поздравил с Рождеством всех отмечающих праздник россиян
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Рождеством Христовым. «Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение», — отметил глава государства в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин высоко оценил вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в сплочение общества, сохранение культурного наследия и духовно-нравственное воспитание молодежи, также отметил значимость благотворительной работы религиозных организаций, их помощь нуждающимся и поддержку участников СВО, а также вклад в гармонизацию межрелигиозных отношений.

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех отмечающих праздник россиян с Рождеством Христовым.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение», — отметил глава государства в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин высоко оценил вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в сплочение общества, сохранение культурного наследия и духовно-нравственное воспитание молодежи. Он также отметил значимость благотворительной работы религиозных организаций, их помощь нуждающимся и поддержку участников СВО, а также вклад в гармонизацию межрелигиозных отношений.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин планирует отметить Рождество в одном из храмов Подмосковья вместе с военнослужащими и их семьями. Президент регулярно участвует в церковных службах на Рождество, отмечая этот праздник как важную часть своей жизни. С 2000 года он четыре раза праздновал Рождество в Санкт-Петербурге и три раза — в Тверской области.