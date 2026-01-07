Владимир Путин поздравил с Рождеством всех отмечающих праздник россиян

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех отмечающих праздник россиян с Рождеством Христовым.
«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение», — отметил глава государства в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин высоко оценил вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в сплочение общества, сохранение культурного наследия и духовно-нравственное воспитание молодежи. Он также отметил значимость благотворительной работы религиозных организаций, их помощь нуждающимся и поддержку участников СВО, а также вклад в гармонизацию межрелигиозных отношений.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин планирует отметить Рождество в одном из храмов Подмосковья вместе с военнослужащими и их семьями. Президент регулярно участвует в церковных службах на Рождество, отмечая этот праздник как важную часть своей жизни. С 2000 года он четыре раза праздновал Рождество в Санкт-Петербурге и три раза — в Тверской области.