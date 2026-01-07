В Рязанской области оштрафовали владельца куртки с камерой на экзамене по ПДД

В Рязанской области осудили мужчину, отдавшего знакомому куртку с встроенной камерой для сдачи экзамена на знание ПДД. Приятеля раскрыл инструктор во время теоретической части. Суд оштрафовал владельца куртки на 40 тысяч рублей по статье 138.1 УК РФ. Однако мужчина не признал свою вину и подал жалобу. Апелляционный суд изменил приговор, исключив обвинение в незаконном приобретении техники и смягчив штраф до 30 тысяч рублей за незаконный сбыт таких устройств.

В Рязанской области осудили мужчину, отдавшего знакомому куртку с встроенной камерой для сдачи экзамена на знание ПДД. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы, приятеля раскрыл инструктор во время теоретической части.

Суд оштрафовал владельца куртки на 40 тысяч рублей по статье 138.1 УК РФ за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Однако мужчина не признал свою вину и подал жалобу. Апелляционный суд изменил приговор, исключив обвинение в незаконном приобретении техники и смягчив штраф до 30 тысяч рублей за незаконный сбыт таких устройств.

Адвокат осужденного подал жалобу в кассационный суд с просьбой отменить предыдущие решения и передать дело на новое рассмотрение. Тем не менее, суд не нашел нарушений и оставил решение в силе.