В Рязанской области объявили метеопредупреждение

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону. Отмечается, что в ближайший час с сохранением ночью и днём 8 января, на территории региона ожидается снег, мокрый, местами сильный, с ухудшением видимости в осадках до 1000 м. отдельных районах — ледяной дождь, местами налипание мокрого снега. Также ожидается гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, накат.

