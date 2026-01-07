В Рязани состоялся рождественский праздник в честь закрытия «Новогодней столицы»

В среду, 7 января, в Рязани прошло торжественное закрытие проекта «Новогодняя столица России — 2026». Финалом новогоднего сезона стал большой рождественский праздник на Лыбедском бульваре. Редакция РЗН. Инфо публикует фоторепортаж этого события.

В среду, 7 января, в Рязани прошло торжественное закрытие проекта «Новогодняя столица России — 2026». Финалом новогоднего сезона стал большой рождественский праздник на Лыбедском бульваре. Редакция РЗН. Инфо публикует фоторепортаж этого события.

В течение дня здесь работали тематические зоны, гастрономические и выставочные пространства, ярмарка рязанских ремесленников, каток и семейные активности.

Дневную часть программы посвятили символическому путешествию по страницам Новогодней столицы — воспоминанию о праздничном месяце, который Рязань прожила с 13 декабря по 7 января. Рязанцы увидели музыкальные выступления с театрализованными элементами, рождественскими мотивами и «атмосферой зимней сказки».

Ключевым событием вечера стала торжественная церемония передачи снежинки — символа Новогодней столицы России — городу Вологда, который принял эстафету проекта. Хедлайнером праздничного концерта стала группа «Градусы», а завершил программу диджей-сет от школы диджеинга Community Music.

Фото: Дмитрий Вороширин