Автостат: в России авто подорожали на 1-2% с начала года, цены продолжат расти

Автомобильные бренды начали массово повышать цены на свои модели в начале 2026 года. По словам главы «Автостата» Сергея Целикова, корректировки прайс-листов уже затронули такие марки, как LADA, Москвич, УАЗ, Belgee, Solaris, Chery, Omoda, Tenet и Tank. В среднем цены выросли на 1-2%, что в денежном выражении составляет от 40 до 300 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

Целиков отметил, что рост цен может стать одним из главных трендов авторынка в этом году. Ожидается, что в течение первого квартала 2026 года увеличение стоимости автомобилей может составить от 2 до 10%, в среднем около 5-6%. Динамика цен будет зависеть от состояния рынка и курса рубля по отношению к основным валютам, таким как доллар и юань.

Глава «Автостата» также добавил, что дальнейшие изменения в тарифах утильсбора могут повлиять на цены автомобилей, особенно с учетом традиционных корректировок в апреле.