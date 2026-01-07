Рязанцы обратили внимание на мигающие фонари на Большом Рязанском кольце

Рязанцы обратили внимание, что на автостраде Большое Рязанской кольцо уже больше недели мигают фонари. Видео с места в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели. «Мигает свет ещё с 29 декабря, возможно, раньше ещё было», — уточняют очевидцы. Рязанцы отмечают, что проблема не ограничивается каким-то определенным участком трассы, а на протяжении всей дороги «один да подмигивает».

Рязанцы обратили внимание, что на автостраде Большое Рязанской кольцо уже больше недели мигают фонари. Видео с места в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели.

«Мигает свет ещё с 29 декабря, возможно, раньше ещё было», — уточняют очевидцы.

Рязанцы отмечают, что проблема не ограничивается каким-то определенным участком трассы, а на протяжении всей дороги «один да подмигивает».