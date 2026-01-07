Первая балка нового моста появится над Окой в Рязани в 2026 году

Подробный репортаж со строительства нового моста через Оку:

Первая балка нового моста появится над Окой в Рязани в 2026 году. Об этом в интервью для спецпроекта РЗН. инфо «Итоги года 2025» рассказал зампред правительства — министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун. Приводим его фрагмент:

«— Как протекает строительство нового моста через Оку? В каком году запланирована сдача объекта?

— Благодаря тому, что финансирование объекта теперь подтверждено в полном объёме, это позволяет сократить сроки строительства до 2029 года. Подрядчик их подтверждает. Сегодня стройка ведётся в соответствии с графиком. Количества людей на объекте достаточно.

Сейчас ведется бетонирование опор будущего моста. Всего таких будет 28. Две из них установят в русловой части реки уже в феврале-марте 2027 года. Одна будет располагаться в семи метрах от берега, а другая — в 15.

Первая балка будущего моста появится над Окой через год, в конце 2026 года. Балки будут собираться на берегу и далее надвигаться над рекой и опускаться на опоры.

Для подготовки к половодью подрядчик создал насыпную площадку, которая не будет затапливаться, сюда перевезут всю технику и штаб стройгородка.

— А есть ли трудности с изъятием земельных участков у людей?

— Собственники с пониманием отнеслись к необходимости строительства объекта. Все угодья переданы подрядчику в полном объеме.

— Как люди реагируют на стройку, есть жалобы?

— Неоднократно ставил подрядчику задачу взаимодействовать с населением, отрабатывать просьбы и обращения, чтобы у нас было взаимопонимание по данному объекту. Мы в самом начале производства работ предупредили жителей о том, что нужно будет немного потерпеть, потому что этот мост необходим в регионе. Сейчас взаимодействие с жителями отрабатываем в полном объёме, я жалоб на производственные работы даже не вижу.

— Согласно схеме, выезд с моста в районе Дядькова будет осуществляться с помощью светофоров. Этот вариант схемы окончательный?

— Строительство светофора предусмотрено проектом, мы сможем регулировать ситуацию на перекрестке в зависимости от интенсивности движения транспортных средств.

Технические решения менялись в процессе проектирования. Двухуровневая развязка в ходе проектирования стала одноуровневой. Все технические решения нужно доказывать разработкой транспортных моделей, а именно количеством транспортных средств, интенсивностью и так далее. Для этого проектировщики взаимодействуют с экспертами».

Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2025».