Павел Малков объявил о завершении «Рязани — Новогодней столицы России 2026»

Губернатор Павел Малков объявил о завершении «Рязани — Новогодней столицы России 2026». Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. Малков отметил, что последние недели стали «яркими, теплыми и по-настоящему праздничными». На торжественной церемонии закрытия передали титул и символ нового года — снежинка — следующему городу-обладателю, Вологде. Губернатор выразил уверенность в том, что вологжане смогут организовать не менее запоминающиеся праздники в следующем году. Глава региона добавил, что несмотря на завершение официальных мероприятий, новогоднее настроение в Рязани не утихает. Все праздничные площадки продолжат свою работу до конца каникул.

«Рязань приняла тысячи гостей, стала местом встреч, прогулок и добрых новогодних эмоций», — указал губернатор.

