Названы дата и место прощания с руководителем манежа ФК «Рязань» Цветковым
Стали известны время и место прощания с руководителем манежа ФК «Рязань» Валерием Цветковым. В пресс-службе клуба уточнили, что оно пройдет в четверг, 8 января, в 12:00. Отпевание состоится в церкви Александра Невского по адресу: ул. Новосёлов, 33 В. Напомним, Валерий Цветков умер 6 января.
Стали известны время и место прощания с руководителем манежа ФК «Рязань» Валерием Цветковым.
В пресс-службе клуба уточнили, что оно пройдет в четверг, 8 января, в 12:00.
Отпевание состоится в церкви Александра Невского по адресу: ул. Новосёлов, 33 В.
Напомним, Валерий Цветков умер 6 января. Ему было 42 года.