Названы дата и место прощания с руководителем манежа ФК «Рязань» Цветковым

Стали известны время и место прощания с руководителем манежа ФК «Рязань» Валерием Цветковым. В пресс-службе клуба уточнили, что оно пройдет в четверг, 8 января, в 12:00. Отпевание состоится в церкви Александра Невского по адресу: ул. Новосёлов, 33 В. Напомним, Валерий Цветков умер 6 января.