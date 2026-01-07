Губернатор Павел Малков поздравил жителей Рязанской области с Рождеством

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил всех рязанцев с Рождеством. Сообщение появилось в его телеграм-канале утром. Глава региона вместе с гражданами принял участие в праздничном богослужении. «Пусть этот день принесёт в каждый дом мир, тепло и добро. Здоровья, благополучия и согласия вам и вашим близким!», — пожелал Малков в поздравлении.