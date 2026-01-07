Глава администрации Рязани Борис Ясинский поздравил жителей с Рождеством

Глава администрации Рязани Борис Ясинский поздравил жителей и гостей города с Рождеством Христовым. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В своем поздравлении он отметил, что этот светлый праздник приносит радость и тепло семейных традиций. Ясинский пожелал всем рязанцам мира, согласия и любви в каждом доме, а также крепкого здоровья и успехов в начинаниях. Он призвал каждого найти свою звезду надежды и веры. «Пусть рождественская звезда, как символ обновления и чуда, осветит ваш путь добром и счастьем», — отметил глава администрации.

