Двух рязанцев осудили за кражу агрохимикатов на 200 тысяч рублей
