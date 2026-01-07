Двух рязанцев осудили за кражу агрохимикатов на 200 тысяч рублей

Шацкий районный суд вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в хищении агрохимикатов в ходе сельскохозяйственных работ. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. С июля по август 2025 года работники сельскохозпредприятия похитили 23 канистры с гербицидами. Они вывезли похищенное с территории предприятия, спрятав его в кустах, а затем перевезли на личном автомобиле. Сумма ущерба от преступления составила 200 тысяч рублей. Суд признал мужчин виновными по статье 158 УК РФ (кража) и назначил им наказание в виде исправительных работ сроком от 1 года 10 месяцев до 2 лет с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

