Жительница Новомичуринска получила компенсацию за обман мошенников

Прокурор Пронского района подал иск в суд, чтобы помочь жительнице города Новомичуринска, которая стала жертвой мошенников. Злоумышленники обманули пожилую женщину, убедив ее перевела 82 тысячи рублей на «безопасный счет». Суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с мошенника более 90 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

