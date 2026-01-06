За два дня в рязанской ОКБ диспансеризацию прошли 672 человека

3 и 5 января в поликлинике ОКБ прошла диспансеризация, в рамках которой профилактические осмотры прошли 672 человека. Пресс-служба ОКБ напомнила, что регулярная проверка здоровья является важным шагом для каждого, позволяющим своевременно выявить возможные заболевания и сохранить здоровье. Уточняется также, что следующая диспансеризация состоится 9 января с 9:00 до 15:00.