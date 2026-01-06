Водителей предупредили об открытом коллекторе на дороге в Солотче
Водителей предупредили об открытом коллекторе на дороге в Солотче. Об этом сообщили в телеграм-канале «Солотча info». Уточняется, что осторожнее стоит быть на пути на Лысую гору. Местные жители просят соответствующие службы отреагировать.
Фото: Солотча info