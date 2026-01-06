В Рязанской области в пожаре погиб пожилой мужчина

5 января в деревне Городище Рыбновского района горел жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Рязанской области. Сообщение поступило в 18:36. Пожар тушили 14 человек и 3 единицы техники. Площадь возгорания составила 15 метров квадратных. В результате происшествия погиб мужчина 1949 года рождения.