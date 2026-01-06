В Рязанской области сгорела баня

5 января в Рязанской области произошел пожар. Горела баня в селе Морозовые Борки Сапожковского района, передает МЧС по региону. Сообщение о возгорании поступило в 19:49. Огонь тушили 5 человек и 2 единиц техники. Площадь пожара составила 4 кв. метра.