В Рязани горел многоквартирный дом, есть пострадавший

В Рязани 5 января горел многоквартирный дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону. Сообщение о возгорании поступило в 23:01. Огонь охватил 3-х комнатную квартиру площадью 55 кв. м. В результате пожара повреждены комната, коридор и мебель. Есть один пострадавший. Возгорание тушили 5 автомобилей и 17 человек. Площадь пожара составила 15 кв. м.