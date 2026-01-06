В Госдуме пригрозили жестким ответом на удар ВСУ по детскому центру под Херсоном

Россия может ответить на удар ВСУ по Центру для талантливых детей в Херсонской области с использованием баллистической ракеты «Орешник» или крылатой ракеты «Буревестник», заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Он отметил, что Зеленский и Украина давно применяют террористические методы, надеясь на бездействие международного сообщества. Колесник подчеркнул, что ответ России будет тяжёлым и возможен удар серьёзным оружием, которого давно не применяли. Также депутат отметил усиление атак на мирных граждан после кадровых изменений в СБУ и Главном управлении разведки Украины, а организаторы подобных операций не избежат ответственности.

Он отметил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский давно применяет террористические методы.

«Зеленский, вот такой нелегитимный президент, и само то географическое место, которое называется Украина, давно стали террористическим государством. Поэтому они сначала били по мирным кварталам, по жилым кварталам, и никакой мир на это не отреагировал, только наши ответные удары были сдерживающим фактором. А сейчас они уже стали бить по детям, потому что, видимо, заметили, что «добропорядочный мир» (в кавычках) не реагирует, они начали бить по детям. То есть это происходит с молчаливого согласия своих наставников, европейцев, в основном англичан. Начали бить по детям. Ну что делать? За детей мы ответим. Я думаю, что ответ будет тяжелым, а может быть, даже и страшным ударом. Давно мы не применяли серьезное оружие типа «Орешника» или «Буревестника», — пояснил он.

Колесник также отметил, что после кадровых изменений в Службе безопасности Украины и Главном управлении разведки наблюдается усиление атак на мирных граждан. Он добавил, что организаторы этих операций не смогут избежать ответственности.

«Если они думают, что все будет хорошо, то сильно ошибаются. Имеется в виду Украина. Дело в том, что после того, как применили «Орешник», переговоры даже лучше пошли. Ну, а за детей наших ответят. Единственное, мы их детей трогать не будем, не так воспитаны. Прилетит — и тяжело. Может быть, даже страшно прилетит. Это как раз одна история, когда они сменили людей, которые занимались специальными операциями и в ГУРе, и в СБУ. Вот одно из того, что они сделали под их руководством, — это нанесли удар по детям. Мы понимаем теперь, для чего это было сделано," — подчеркнул он.