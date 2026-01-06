Рязань
В Госдуме пригрозили жестким ответом на удар ВСУ по детскому центру под Херсоном
Россия может ответить на удар ВСУ по Центру для талантливых детей в Херсонской области с использованием баллистической ракеты «Орешник» или крылатой ракеты «Буревестник», заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Он отметил, что Зеленский и Украина давно применяют террористические методы, надеясь на бездействие международного сообщества. Колесник подчеркнул, что ответ России будет тяжёлым и возможен удар серьёзным оружием, которого давно не применяли. Также депутат отметил усиление атак на мирных граждан после кадровых изменений в СБУ и Главном управлении разведки Украины, а организаторы подобных операций не избежат ответственности.

Россия может отреагировать на удар ВСУ по Центру для талантливых детей и творческой молодежи в Херсонской области с использованием баллистической ракеты «Орешник» или крылатой ракеты «Буревестник», заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, передает NEWS.ru.

Он отметил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский давно применяет террористические методы.

«Зеленский, вот такой нелегитимный президент, и само то географическое место, которое называется Украина, давно стали террористическим государством. Поэтому они сначала били по мирным кварталам, по жилым кварталам, и никакой мир на это не отреагировал, только наши ответные удары были сдерживающим фактором. А сейчас они уже стали бить по детям, потому что, видимо, заметили, что «добропорядочный мир» (в кавычках) не реагирует, они начали бить по детям. То есть это происходит с молчаливого согласия своих наставников, европейцев, в основном англичан. Начали бить по детям. Ну что делать? За детей мы ответим. Я думаю, что ответ будет тяжелым, а может быть, даже и страшным ударом. Давно мы не применяли серьезное оружие типа «Орешника» или «Буревестника», — пояснил он.

Колесник также отметил, что после кадровых изменений в Службе безопасности Украины и Главном управлении разведки наблюдается усиление атак на мирных граждан. Он добавил, что организаторы этих операций не смогут избежать ответственности.

«Если они думают, что все будет хорошо, то сильно ошибаются. Имеется в виду Украина. Дело в том, что после того, как применили «Орешник», переговоры даже лучше пошли. Ну, а за детей наших ответят. Единственное, мы их детей трогать не будем, не так воспитаны. Прилетит — и тяжело. Может быть, даже страшно прилетит. Это как раз одна история, когда они сменили людей, которые занимались специальными операциями и в ГУРе, и в СБУ. Вот одно из того, что они сделали под их руководством, — это нанесли удар по детям. Мы понимаем теперь, для чего это было сделано," — подчеркнул он.