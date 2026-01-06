В детском питании известного бренда обнаружили токсины

Компания «Нестле» инициировала добровольный отзыв ограниченной партии детского питания с российских рынков. Такое решение было принято после поступивших сообщений о возможном присутствии токсина цереулида в сырье, поставляемом одним из поставщиков. В официальном заявлении пресс-службы «Нестле Россия» уточняется, что под отзыв попали сухие быстрорастворимые молочные и кисломолочные смеси, а также сухая смесь на основе аминокислот, предназначенная для лечебного диетического питания. Компания своевременно уведомила Роспотребнадзор, потребителей и розничных клиентов о сложившейся ситуации и принятых мерах для обеспечения безопасности продукции.

