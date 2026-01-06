Рязанцы пожаловались на сосульки над пешеходной зоной

Рязанцы пожаловались на сосульки над пешеходной зоной. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». Уточняется, что меры не предпринимаются на улице Краснорядской. Жители надеются на то, что власти обратят внимание на проблему.

Рязанцы пожаловались на сосульки над пешеходной зоной. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани».

Уточняется, что меры не предпринимаются на улице Краснорядской.

Жители надеются на то, что власти обратят внимание на проблему.

Фото: Подслушано в Рязани