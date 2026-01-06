Рязанцам рассказали, какая погода ожидается 7 января

Синоптики Рязанского ЦГМС прогнозируют теплое и снежное Рождество. Об этом сообщили на сайте ЦГМС. Уточняется, что ожидается облачная погода. Ночью на 7-ое число пройдет снег, местами сильный. Днем возможны осадки в виде снега, мокрого снега, иногда с дождем. Местами вероятно налипание мокрого снега и гололед, на дорогах — гололедица. Ветер будет юго-восточный и восточный со скоростью 6-11 м/с, ночью местами порывы до 12-15 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст. и будет снижаться. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне от -11 до -6 °C, днем — от -3 до +2 °C.

