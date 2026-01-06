Рязанцам напомнили, какой штраф грозит за буксировку «ватрушек»

Рязанцам напомнили о безопасности зимних развлечений и предупредили, что буксировка «ватрушек» и других тюбингов автомобилем может привести к серьезным травмам. Об этом написала ГАИ по региону. Катание на «ватрушках», санках и ледянках должно проходить только на специально оборудованных площадках. По словам представителей ГАИ, нарушения этих правил могут закончиться трагически. Согласно закону, перевозка людей вне кабины автомобиля, включая буксировку тюбингов, запрещена и грозит штрафом 1000 рублей.

