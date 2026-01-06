Путин поручил сделать услуги такси доступнее для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по улучшению доступности такси для семей с детьми и внедрению льготных тарифов для многодетных семей. Об этом сообщает ТАСС. Задача поставлена перед правительством РФ, профильными комиссиями Госсовета и Народным фронтом. Также им необходимо подготовить рекомендации по улучшению доступности такси для перевозки детей с инвалидностью.

