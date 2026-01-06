Прокуратура разоблачила мошенничество с кредитами в Шацком районе

В декабре 2025 года заместитель прокурора области Александр Качуренко провел личный прием граждан в Шацком районе. К нему обратилась местная жительница с жалобой на то, что от ее имени оформлен поддельный кредитный договор. Позже стало известно, что сотрудник микрофинансовой организации использовал поддельные документы и заключил договор потребительского кредита без согласия женщины. В результате возбуждено уголовное дело против сотрудника организации по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов).

В декабре 2025 года заместитель прокурора области Александр Качуренко провел личный прием граждан в Шацком районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

На встрече к нему обратилась местная жительница с жалобой на то, что от ее имени оформлен поддельный кредитный договор.

После проверка прокуратуры стало известно, что сотрудник микрофинансовой организации использовал поддельные документы и заключил договор потребительского кредита на сумму 10 тысяч рублей без согласия женщины.

В связи с этим прокуратура передала материалы проверки в правоохранительные органы. В результате возбуждено уголовное дело против сотрудника организации по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов).