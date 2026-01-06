Ночью в центре Рязани произошло серьезное ДТП

В ночь на 6 января в центре Рязани произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает портал «7 новостей» сос ссылкой на очевидцев. Уточняется, что авария случилась на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. По словам свидетеля, «всех раскидало по дороге». На снимках видно две бригады скорой помощи и сильно поврежденный легковой автомобиль. Остальные подробности пока неизвестны, официальных комментариев не поступало. Фото: 7info

Фото: 7info