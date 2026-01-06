Рязань
Из-за снегопада часть Рязанской области осталась без электроснабжения
В ночь с 4 на 5 января в Ермише выпал сильный снегопад, который привел к отключению электричества в нескольких селах. По предварительным данным, более шести населенных пунктов остались без света почти на сутки. Аварийные бригады работали на местах, чтобы восстановить электроснабжение.

Из-за сильного снегопада, обрушившегося на Ермишь в ночь с 4 на 5 января, возникли серьезные нарушения в работе электросетей. Об этом пишет ИД «Пресса».

По предварительным данным, более шести сел остались без электричества почти на сутки. Аварийные бригады неоднократно выезжали на места для устранения последствий стихии.

Жители пострадавших населенных пунктов столкнулись с серьезными неудобствами. Наталья, жительница поселка Игошино, рассказала, что свет отключили в 11 часов вечера, и он появился только к семи часам вечера следующего дня. «Конечно, весь дом остыл. Воду в кране прихватило. Оделась потеплее, что тут сделаешь, зима!», — уточнила она.

Татьяна, жительница села Спасско-Раменье, отметила, что им назвали причины — обрывы линий электропередачи из-за тяжелого снежного покрова и шквалистого ветра. «В некоторых местах произошло падение деревьев на провода. Понимаем, конечно, что это временные неудобства, но на улице зима. Не раз вспомнили про печки», — поделилась она.

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения в пострадавших районах.