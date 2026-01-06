Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону. Отмечается, что в ближайшие час, с сохранением ночью и днём 7 января, на территории Рязанской области ожидается снег, местами сильный, ночью — в отдельных районах метель с порывами ветра 12-15 м/с, днем — снег, переходящий в мокрый, местами с дождём, местами налипание мокрого снега, гололёд. На дорогах гололедица, местами снежные заносы, накат.