Bloomberg: ЕС требует участия России в обсуждении гарантий Украине
Европейские страны, поддерживающие Киев, требуют включить Россию в переговоры по безопасности Украины, сообщает Bloomberg. В проекте итоговой декларации саммита «коалиции желающих» в Париже предлагается установить «связывающие обязательства» для восстановления мира в случае российского нападения. В саммите участвуют лидеры Европы и высокопоставленные представители США, включая посланника Дональда Трампа и Джареда Кушнера. По данным Reuters, соглашение может предусматривать размещение американских войск в Украине и помощь в контроле режима прекращения огня с помощью дронов и спутников.

Европейские страны, поддерживающие Киев, настаивают на включении России в процесс переговоров по обеспечению безопасности Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В соответствии с проектом итоговой декларации, который будет представлен на саммите «коалиции желающих» в Париже, предлагается установить «связывающие обязательства» для восстановления мира в случае нападения России.

На саммите, который запланирован на 6 января, ожидается участие европейских лидеров, а также высокопоставленных представителей США, включая посланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера.

По данным Reuters, соглашение может включать возможность размещения американских войск на территории Украины и помощь в мониторинге соблюдения режима прекращения огня с использованием беспилотников и спутников.

Европейские чиновники сообщили о конструктивном ходе последних переговоров с американскими коллегами, однако остается неясным, согласится ли российский президент Владимир Путин с предложенными условиями.

В то же время российское руководство ранее выразило противодействие размещению войск НАТО на Украине, подчеркивая необходимость соблюдения принципа неделимости безопасности.