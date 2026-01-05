Сотрудники Росгвардии обнаружили 77 преступлений, по которым возбудили уголовные дела

В 2025 году сотрудники Росгвардии обнаружили 77 преступлений, по которым возбудили уголовные дела. Об этом сообщили на сайте ведомства 5 января.

С начала года сотрудники вневедомственной охраны выезжали на сигналы тревоги к охраняемым объектам более 3 700 раз и оказывали помощь полиции примерно в 300 случаях по указаниям дежурных частей.

В истекшем 2025 году подразделение пресекло 90 правонарушений, связанных с охраняемым имуществом физических и юридических лиц, задержало 81 нарушителя общественного порядка на охраняемых объектах и в местах проживания и хранения имущества граждан.

Краж и грубых нарушений общественного порядка на охраняемых объектах не зафиксировано.

В дежурные части территориальных органов МВД доставлено более 900 нарушителей административного законодательства. Более 5 900 граждан, нарушивших общественный порядок, передано сотрудникам полиции непосредственно на маршрутах патрулирования и в местах несения службы вневедомственной охраны Рязанской области. Выявлено 77 преступлений, по которым впоследствии возбуждены уголовные дела.