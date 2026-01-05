Рязань
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
Вчера 19:51
359
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 2026 16:37
723
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
1 959
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
2 057
Россиянам рассказали, какие месяцы самые неудачные для отпуска в 2026 году
Россиянам рассказали, какие месяцы самые неудачные для отпуска в 2026 году. По мнению юриста Александра Южалина, которым он поделился с РИА Новости, самый невыгодный месяц для отпуска в 2026 году — январь. Чуть менее невыгодны май и февраль.

«Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. Чуть лучше — май и февраль. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время», — процитировало агентство Южалина.

Южалин добавил, что именно баланс между количеством рабочих дней и фиксированным окладом определяет экономическую целесообразность отпуска в конкретном месяце.