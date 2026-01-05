Россиянам рассказали, какие месяцы самые неудачные для отпуска в 2026 году

Эксперт пояснил, что причина кроется в разном числе рабочих дней в месяцах: оклад остается фиксированным, а количество рабочих дней может варьироваться из-за дополнительных выходных. Для оценки «выгодности» отпуска следует сравнить свой ежедневный доход в конкретном месяце со средней дневной заработной платой. Если стоимость одного рабочего дня выше средней дневной заработной платы, отпуск будет невыгоден.

«Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. Чуть лучше — май и февраль. Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, вы можете потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время», — процитировало агентство Южалина.

Южалин добавил, что именно баланс между количеством рабочих дней и фиксированным окладом определяет экономическую целесообразность отпуска в конкретном месяце.