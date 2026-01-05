Энергетики «Россети Центр и Приволжье» напомнили рязанцам о правилах безопасности

Энергетики «Россети Центр и Приволжье» напомнили рязанцам о правилах электробезопасности во время зимних каникул. Информацией поделились в пресс-службе «Россети Центр Приволжье». Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» призвал детей и их родителей соблюдать следующие правила электробезопасности:

Не следует перегружать электросеть, подключая множество приборов к одной розетке: это может спровоцировать перегрев и возгорание. Обязательно использовать только исправные, сертифицированные гирлянды и прочие электроприборы;

Запрещается использовать пиротехнику (салюты и хлопушки) вблизи линий электропередачи;

Следует выбирать места для зимних видов спорта и подвижных игр вдали от энергообъектов. Опасно находиться вблизи трансформаторных подстанций, тем более ни в коем случае нельзя проникать внутрь. Оборудование находится под очень высоким напряжением;

Увидев на земле оборванный провод, нужно отойти на безопасное расстояние (не менее восьми метров) и предупредить окружающих. Если вы все-таки оказались на более близком расстоянии, выходите из опасной зоны «гусиным шагом»: не отрывая ступней от земли, приставляя пятку одной ноги к носку другой;

Категорически запрещено делать селфи вблизи энергообъектов. Не взбирайтесь на опоры ЛЭП и не стойте рядом с электрооборудованием, используя монопод: поражение электрическим током возможно даже без непосредственного контакта с проводами — достаточно поднять палку для селфи вверх.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании. Например, на официальном сайте или через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания: Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).

Фото — Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго»