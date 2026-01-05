Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 05
-4°
Втр, 06
-7°
Срд, 07
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.85 / 81.00 05/01 11:15
Нал. EUR 93.03 / 95.00 05/01 11:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
Вчера 19:51
359
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 2026 16:37
723
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
1 959
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
2 057
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Энергетики «Россети Центр и Приволжье» напомнили рязанцам о правилах безопасности
Не следует перегружать электросеть, подключая множество приборов к одной розетке: это может спровоцировать перегрев и возгорание. Обязательно использовать только исправные, сертифицированные гирлянды и прочие электроприборы; Запрещается использовать пиротехнику (салюты и хлопушки) вблизи линий электропередачи; Следует выбирать места для зимних видов спорта и подвижных игр вдали от энергообъектов. Опасно находиться вблизи трансформаторных подстанций, тем более ни в коем случае нельзя проникать внутрь и другие.

Энергетики «Россети Центр и Приволжье» напомнили рязанцам о правилах электробезопасности во время зимних каникул. Информацией поделились в пресс-службе «Россети Центр Приволжье». Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» призвал детей и их родителей соблюдать следующие правила электробезопасности:

  • Не следует перегружать электросеть, подключая множество приборов к одной розетке: это может спровоцировать перегрев и возгорание. Обязательно использовать только исправные, сертифицированные гирлянды и прочие электроприборы;
  • Запрещается использовать пиротехнику (салюты и хлопушки) вблизи линий электропередачи;
  • Следует выбирать места для зимних видов спорта и подвижных игр вдали от энергообъектов. Опасно находиться вблизи трансформаторных подстанций, тем более ни в коем случае нельзя проникать внутрь. Оборудование находится под очень высоким напряжением;
  • Увидев на земле оборванный провод, нужно отойти на безопасное расстояние (не менее восьми метров) и предупредить окружающих. Если вы все-таки оказались на более близком расстоянии, выходите из опасной зоны «гусиным шагом»: не отрывая ступней от земли, приставляя пятку одной ноги к носку другой;
  • Категорически запрещено делать селфи вблизи энергообъектов. Не взбирайтесь на опоры ЛЭП и не стойте рядом с электрооборудованием, используя монопод: поражение электрическим током возможно даже без непосредственного контакта с проводами — достаточно поднять палку для селфи вверх.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании. Например, на официальном сайте или через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания: Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).

Фото — Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго»