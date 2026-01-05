Энергетики «Россети Центр и Приволжье» напомнили рязанцам о правилах безопасности

Энергетики «Россети Центр и Приволжье» напомнили рязанцам о правилах электробезопасности во время зимних каникул. Информацией поделились в пресс-службе «Россети Центр Приволжье». Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» призвал детей и их родителей соблюдать следующие правила электробезопасности:
- Не следует перегружать электросеть, подключая множество приборов к одной розетке: это может спровоцировать перегрев и возгорание. Обязательно использовать только исправные, сертифицированные гирлянды и прочие электроприборы;
- Запрещается использовать пиротехнику (салюты и хлопушки) вблизи линий электропередачи;
- Следует выбирать места для зимних видов спорта и подвижных игр вдали от энергообъектов. Опасно находиться вблизи трансформаторных подстанций, тем более ни в коем случае нельзя проникать внутрь. Оборудование находится под очень высоким напряжением;
- Увидев на земле оборванный провод, нужно отойти на безопасное расстояние (не менее восьми метров) и предупредить окружающих. Если вы все-таки оказались на более близком расстоянии, выходите из опасной зоны «гусиным шагом»: не отрывая ступней от земли, приставляя пятку одной ноги к носку другой;
- Категорически запрещено делать селфи вблизи энергообъектов. Не взбирайтесь на опоры ЛЭП и не стойте рядом с электрооборудованием, используя монопод: поражение электрическим током возможно даже без непосредственного контакта с проводами — достаточно поднять палку для селфи вверх.
Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании. Например, на официальном
Фото — Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго»