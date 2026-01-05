6 января в Рязанской области спрогнозировали небольшой снег и гололед
6 января в Рязанской области спрогнозировали небольшой снег и гололед. Прогноз разместили на сайте ГУ МЧС.
Во вторник 6 января будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Также прогнозируется гололедица.
Ветер южной четверти, 4-9 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет −15…−10°С, днем −9…−4°С.