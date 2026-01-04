В Рязанской области завершилась «Гонка чемпионов»
«Два дня ярких соревнований, сильнейшие спортсмены России и Беларуси, настоящий спортивный азарт и отличная атмосфера. „Гонка чемпионов“ уже становится доброй традицией нашего региона. Такие старты вдохновляют и профессионалов, и тех, кто только начинает заниматься спортом», — поделился Малков. Он также рассказал, что на трибунах было почти девять тысяч зрителей. Многие из гостей приехали с детьми.
Фото — Telegram-канал губернатора Павла Малкова.