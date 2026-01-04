В Рязанской области завершилась «Гонка чемпионов»

«Два дня ярких соревнований, сильнейшие спортсмены России и Беларуси, настоящий спортивный азарт и отличная атмосфера. „Гонка чемпионов“ уже становится доброй традицией нашего региона. Такие старты вдохновляют и профессионалов, и тех, кто только начинает заниматься спортом», — поделился Малков. Он также рассказал, что на трибунах было почти девять тысяч зрителей. Многие из гостей приехали с детьми.

В Рязанской области завершилась «Гонка чемпионов». Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Два дня ярких соревнований, сильнейшие спортсмены России и Беларуси, настоящий спортивный азарт и отличная атмосфера. „Гонка чемпионов“ уже становится доброй традицией нашего региона. Такие старты вдохновляют и профессионалов, и тех, кто только начинает заниматься спортом», — поделился Малков.

Он также рассказал, что на трибунах было почти девять тысяч зрителей. Многие из гостей приехали с детьми.

Фото — Telegram-канал губернатора Павла Малкова.