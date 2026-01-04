Рязань
Итоги года
Публикации
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
Вчера 19:51
240
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 2026 16:37
652
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
1 848
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
2 007
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Рязанской области завершилась «Гонка чемпионов»
В Рязанской области завершилась «Гонка чемпионов». Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Два дня ярких соревнований, сильнейшие спортсмены России и Беларуси, настоящий спортивный азарт и отличная атмосфера. „Гонка чемпионов“ уже становится доброй традицией нашего региона. Такие старты вдохновляют и профессионалов, и тех, кто только начинает заниматься спортом», — поделился Малков.

Он также рассказал, что на трибунах было почти девять тысяч зрителей. Многие из гостей приехали с детьми.

Фото — Telegram-канал губернатора Павла Малкова.