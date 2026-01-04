Рязанцам рассказали, как длинные выходные повлияют на их зарплату

Рязанцам рассказали, как длинные новогодние выходные повлияют на их зарплату. По словам юриста SuperJob Александра Южалина, январь для разных работников будет по-разному.

Длинные новогодние каникулы: с 31 декабря по 11 января включительно получится 12 нерабочих дней.

У окладников ничего не поменяется: фиксированный месячный оклад не зависит от праздников, отметил юрист. А вот тем, кто получает почасовую или сдельную оплату, стоит учитывать часы и объем работ. Если с 1 по 8 января человек не работает, работодатель должен выплатить доплату, размер зависит от локального акта организации. Работа в нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере.

Зарплата за январь выплачивается двумя частями: аванс за первую половину и окончательный расчет за месяц. Первая половина будет короткой — следовательно, меньший аванс. Но во второй половине месяца зарплата вырастет, и общая сумма за январь останется прежней.

