4 января в Рязанской области пройдет мокрый снег

В воскресенье 4 января будет облачно. Ночью спрогнозировали небольшой, местами умеренный и мокрый снег. Днем ожидается небольшой мокрый снег. Также рязанцев предупредили о возможном налипании мокрого снега и гололедице. Ветер прогнозируется юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до −6…−1°С, днем составит −5…−0°С.