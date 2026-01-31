В Солотче восстановили подачу электричества
В 11:30 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии потребителей по следующим улицам: Солотча р-н, Почтовая, Санаторий, Мещерская. В 13:37 специалисты АО «РГРЭС» восстановили электроэнергию в полном объеме.
