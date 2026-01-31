В Солотче снова упало дерево на дорогу
Инцидент произошел на дороге на Сосновый бор. Местные жители дерево распилили, проезд есть. «На обочине остались пеньки. Будьте аккуратны при проезде», — призвали в посте.
Напомним, дерево уже перекрывало въезд в Солотчу.