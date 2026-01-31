В Рязанской области стартовали масштабные рейды ГАИ
Инспекторы ДПС организуют массовые остановки автомобилей: на отдельных участках дороги за короткий промежуток времени проверяется максимальное количество водителей. После завершения проверки на одном участке экипажи переместятся в другие точки для повторения процедуры.
31 января на территории Рязанской области пройдут рейды Госавтоинспекции «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в региональном ведомстве.
В Госавтоинспекции призывали всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если вы стали свидетелем того, как водитель садится за руль в нетрезвом виде или грубо нарушает ПДД, сообщите об этом в полицию.