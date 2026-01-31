Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 31
-13°
Вск, 01
-17°
Пнд, 02
-20°
ЦБ USD 75.73 -0.3 31/01
ЦБ EUR 90.47 -0.51 31/01
Нал. USD 76.07 / 76.85 31/01 16:30
Нал. EUR 90.61 / 91.70 31/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
Вчера 16:30
293
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 448
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 933
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 286
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области резко выросло число заявлений от банков о неплательщиках по кредитам
Основной причиной увеличения стало поступление большего числа заявлений от банков с просьбой привлечь к уголовной ответственности граждан, не исполнявших обязательства по договорам потребительских займов, а также запросов от арбитражных управляющих.

В УМВД России по Рязанской области зафиксировали значительный рост обращений от кредитных организаций и арбитражных управляющих. В 2025 году ведомство получило на 17,6% больше обращений, чем в 2024 году — 15 тысяч 939 против 13 тысяч 549.

Основной причиной увеличения стало поступление большего числа заявлений от банков с просьбой привлечь к уголовной ответственности граждан, не исполнявших обязательства по договорам потребительских займов, а также запросов от арбитражных управляющих.

Большинство обращений (81,7%) составили заявления, из них 10 тысяч 231 содержал признаки преступлений или административных правонарушений и был зарегистрирован в Книге учета сообщений о происшествиях.

Граждане все чаще использовали цифровые каналы: через официальный сайт МВД в 2025 году поступило 8 тысяч 721 электронное обращение — на 21,2% больше, чем в 2024 году.

При этом количество обращений, поступивших из администрации президента Российской Федерации, сократилось на 23,7%.