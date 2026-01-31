В Рязанской области резко выросло число заявлений от банков о неплательщиках по кредитам

Основной причиной увеличения стало поступление большего числа заявлений от банков с просьбой привлечь к уголовной ответственности граждан, не исполнявших обязательства по договорам потребительских займов, а также запросов от арбитражных управляющих.

В УМВД России по Рязанской области зафиксировали значительный рост обращений от кредитных организаций и арбитражных управляющих. В 2025 году ведомство получило на 17,6% больше обращений, чем в 2024 году — 15 тысяч 939 против 13 тысяч 549.

Большинство обращений (81,7%) составили заявления, из них 10 тысяч 231 содержал признаки преступлений или административных правонарушений и был зарегистрирован в Книге учета сообщений о происшествиях.

Граждане все чаще использовали цифровые каналы: через официальный сайт МВД в 2025 году поступило 8 тысяч 721 электронное обращение — на 21,2% больше, чем в 2024 году.

При этом количество обращений, поступивших из администрации президента Российской Федерации, сократилось на 23,7%.