В Рязанской области произошло ДТП с пострадавшими
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе «Скопин — Пронск» недалеко от села Моховое. «Есть пострадавшие, их извлекают из машин. Движение на участке перекрыто», — написали в посте. Судя по фото, на месте работают экстренные службы. Дорога частично заметена снегом.
Официальной информации не поступало.