В первый день февраля в Рязанской области температура опустится до -21°С
В воскресенье, 1 февраля будет облачно. Ночью прогнозируется снег, местами сильный, местами метель, снежные заносы. Днем пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах — гололедица. Ветер северной четверти, 5-10 м/с, ночью местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью по области опустится до −21…−16°С, днем до −19…−14°С.
