Рязанские теннисистки дошли до полуфинала Australian Open среди юниоров

Воспитанницы Рязанской академии тенниса имени Озерова — Алиса Терентьева и Александра Малова — вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в парном разряде среди юниоров. Об этом сообщила пресс-служба министерства спорта Рязанской области.
Australian Open — один из четырех турниров Большого шлема, ключевое событие мирового теннисного календаря, собирающее лучших игроков планеты и миллионы зрителей со всего мира. Для молодых спортсменок участие в таком турнире — значимый этап в карьере и возможность играть на одной площадке с мировыми звездами, такими как Новак Джокович и Янник Синнер.
В полуфинале рязанские теннисистки уступили паре из Швеции со счетом 6:4, 7:6.
Александру Малову готовил тренер Олег Хотков, Алису Терентьеву — Антон Терентьев.
Фото — минспорта Рязанской области.