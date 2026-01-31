Прокуратура организовала проверку по факту ДТП под Рязанью, где погибли двое

Отмечается, что по поручению прокурора области Дмитрия Коданёва прокуратура района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. На место происшествия выезжал прокурор района Александр Аллахвердов. Организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП в Рязанском районе, где погибли двое человек и еще четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ДТП с автобусом на 5-ом километре автодороги «Шереметьево-Вышгород» в Рязанском районе погибли два человека, еще четыре пострадали, в том числе подросток.

Кадры с места присылал очевидец.