Павел Малков: «В Рязанской области активно развиваются студенческие отряды»
Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с руководителем Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Ярославом Зубащенко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На встрече шла речь о работе и поддержке студенческих отрядов Рязанской области, дальнейшем развитии движения в регионе, в том числе на основе лучших российских практик. Обсуждались вопросы взаимодействия с Центральным штабом организации «Российские Студенческие Отряды».

В мероприятии участвовали первый заместитель Председателя Правительства области Денис Боков, председатель комитета по делам молодежи Виталий Косачев, руководитель (командир) регионального штаба Рязанского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Дмитрий Босиков.

Губернатор Павел Малков отметил большую значимую работу, которая проводится студенческими отрядами.

«Студенческие отряды активно развиваются в регионе. Сейчас в Рязанской области их действует порядка трех десятков, они объединяют больше 900 человек. В целом тема важная, интересная. Все, что необходимо и зависит от Правительства региона, будем обязательно делать для дальнейшего развития этого направления. Будем поддерживать», — сказал Павел Малков.

Руководитель Центрального штаба организации «Российские Студенческие Отряды» Ярослав Зубащенко поблагодарил Губернатора Павла Малкова за поддержку движения в регионе.

«Сегодня проведем координационный совет по дальнейшему развитию движения студенческих отрядов. У ребят появилось свое помещение. Оказывается серьезная помощь и с точки зрения проведения мероприятий, и с точки зрения взаимодействия с образовательными организациями. Все условия созданы. Ребятам остается отрабатывать, увеличивать количество участников, осваивать новые направления», — отметил он.