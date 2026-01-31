Опрос выяснил, что в Рязани женщин чаще вдохновляет призвание, а мужчин карьера

Согласно опросу сервиса SuperJob среди трудоустроенных жителей региона, для большинства рязанцев (53%) работа — прежде всего источник дохода. Еще 27% трудятся ради карьерного роста, и лишь 11% считают свою профессию призванием и получают удовольствие от самого процесса. При этом выявляются четкие гендерные различия: мужчины чаще связывают работу с карьерой, а женщины — с призванием. При этом доля тех, кто называет работу источником дохода, почти одинакова среди обоих полов.

Возраст также влияет на отношение к труду. Среди респондентов младше 35 лет 47% работают ради денег, 45% — ради карьеры, и только 9% видят в работе призвание. У тех, кому за 45, доминируют прагматичные мотивы: 71% указали на доход как главную цель, 17% — на призвание, а карьерные устремления важны лишь для 7%.

Образование тоже играет роль: среди обладателей высшего образования 23% называют работу призванием, тогда как среди выпускников колледжей и техникумов таких — 16%. Зато те, у кого среднее профессиональное образование, чаще ориентированы на зарплату (68% против 62%).

Доход также корректирует взгляды: среди рязанцев с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц 63% считают работу способом заработка и лишь 9% — призванием. В группе с доходом до 80 тысяч таких почти вдвое больше — 18%.