Мэр рассказал, откуда ночью из Рязани вывозили снег

В Рязани продолжается интенсивный вывоз снега с улиц и дворовых территорий. Как сообщил мэр Борис Ясинский в своем Telegram-канале, основные работы проводятся в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта днем.
Ночью техника Дирекции благоустройства работала на улицах Интернациональной, Костычева, Ленского Комсомола, Чкалова, Мичурина, Шевченко, Братиславской и других участках.
В ходе объезда глава города отметил, что на Мервинской улице и Московском шоссе проезжая часть, хоть и очищена от снега, но сильно заужена.
«Необходимо пройти грейдером и сдвинуть снежную массу на придорожную зеленую зону», — поручил Ясинский.
Он также отметил, что в прогнозе погоды ожидается новый снегопад.
«На дежурстве находятся комбинированные дорожные машины (КДМ), которые оперативно выйдут на прометание дорог и последующую обработку противогололедными материалами», — написал мэр.