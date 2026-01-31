Мэр рассказал, откуда ночью из Рязани вывозили снег

В Рязани продолжается интенсивный вывоз снега с улиц и дворовых территорий. Как сообщил мэр Борис Ясинский в своем Telegram-канале, основные работы проводятся в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта днем.

Ночью техника Дирекции благоустройства работала на улицах Интернациональной, Костычева, Ленского Комсомола, Чкалова, Мичурина, Шевченко, Братиславской и других участках.

В ходе объезда глава города отметил, что на Мервинской улице и Московском шоссе проезжая часть, хоть и очищена от снега, но сильно заужена.

«Необходимо пройти грейдером и сдвинуть снежную массу на придорожную зеленую зону», — поручил Ясинский.

Он также отметил, что в прогнозе погоды ожидается новый снегопад.

«На дежурстве находятся комбинированные дорожные машины (КДМ), которые оперативно выйдут на прометание дорог и последующую обработку противогололедными материалами», — написал мэр.