Более 6,1 тыс. пациентов с онкологией прошли операции в Рязанской области за год

Сейчас на учете в медицинских учреждениях состоит свыше 38 тысяч онкологических больных, у 65% из которых диагноз был поставлен более пяти лет назад. В министерстве поделились, что за минувший год выполнено более 6,1 тысячи хирургических операций, из них 745 — с применением высокотехнологичных методик. В лечебной практике активно используются микрохирургия, современные виды лучевой и химиотерапии, а также таргетная терапия, при которой препараты направленно воздействуют на раковые клетки, останавливая их рост и распространение.

В 2025 году в регионе отмечен рост числа случаев выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Это стало возможным благодаря расширенной программе диспансеризации и слаженной работе «зеленого коридора» в Рязанском областном онкологическом диспансере, отметили в региональном минздраве.

Сейчас на учете в медицинских учреждениях состоит свыше 38 тысяч онкологических больных, у 65% из которых диагноз был поставлен более пяти лет назад.

В министерстве поделились, что за минувший год выполнено более 6,1 тысячи хирургических операций, из них 745 — с применением высокотехнологичных методик. В лечебной практике активно используются микрохирургия, современные виды лучевой и химиотерапии, а также таргетная терапия, при которой препараты направленно воздействуют на раковые клетки, останавливая их рост и распространение.