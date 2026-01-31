Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 31
-13°
Вск, 01
-16°
Пнд, 02
-19°
ЦБ USD 75.73 -0.3 31/01
ЦБ EUR 90.47 -0.51 31/01
Нал. USD 76.07 / 76.85 31/01 16:30
Нал. EUR 90.61 / 91.70 31/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
Вчера 16:30
300
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 464
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 944
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 295
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Более 6,1 тыс. пациентов с онкологией прошли операции в Рязанской области за год
Сейчас на учете в медицинских учреждениях состоит свыше 38 тысяч онкологических больных, у 65% из которых диагноз был поставлен более пяти лет назад. В министерстве поделились, что за минувший год выполнено более 6,1 тысячи хирургических операций, из них 745 — с применением высокотехнологичных методик. В лечебной практике активно используются микрохирургия, современные виды лучевой и химиотерапии, а также таргетная терапия, при которой препараты направленно воздействуют на раковые клетки, останавливая их рост и распространение.

В 2025 году в регионе отмечен рост числа случаев выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Это стало возможным благодаря расширенной программе диспансеризации и слаженной работе «зеленого коридора» в Рязанском областном онкологическом диспансере, отметили в региональном минздраве.

Сейчас на учете в медицинских учреждениях состоит свыше 38 тысяч онкологических больных, у 65% из которых диагноз был поставлен более пяти лет назад.

В министерстве поделились, что за минувший год выполнено более 6,1 тысячи хирургических операций, из них 745 — с применением высокотехнологичных методик. В лечебной практике активно используются микрохирургия, современные виды лучевой и химиотерапии, а также таргетная терапия, при которой препараты направленно воздействуют на раковые клетки, останавливая их рост и распространение.