Жителя Касимова осудили за убийство жены

Касимовский районный суд Рязанской области вынес приговор 44-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве супруги. Об этом сообщает пресс-служба суда. По материалам дела, летом 2025 года обвиняемый распивал алкоголь вместе с женой. Между супругами возник конфликт. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, взял нож и нанес своей жене не менее трех ударов. Женщина скончалась на месте.

После убийства мужчина сообщил о произошедшем односельчанам и скрылся с места преступления. На суде обвиняемый полностью признал вину.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство) и назначил длительный срок лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.